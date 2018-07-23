?В двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолок

Спасатели эвакуировали жильцов, пострадавших нет.

В Житомире в многоквартирном жилом доме обвалился потолок.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Около 16:00, 22 июля, в службу спасения поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка.

Как выяснилось, потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. Хозяйка комнаты в этот момент находилась внутри, но, к счастью, успела выбежать в коридор.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Спасатели эвакуировали жильцов дома из других 24-х комнат. Погибших и пострадавших нет.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Отмечается, что троих жителей разрушенной квартиры временно поселили в гостинице.

"На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр здания для дальнейшего решения проблемы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нежине из-за обрушения плиты в недостроенном доме погибли три ребенка.