В двухэтажном жилом доме в Житомире обвалился потолок
Спасатели эвакуировали жильцов, пострадавших нет.
В Житомире в многоквартирном жилом доме обвалился потолок.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Около 16:00, 22 июля, в службу спасения поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка.
Как выяснилось, потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. Хозяйка комнаты в этот момент находилась внутри, но, к счастью, успела выбежать в коридор.
Спасатели эвакуировали жильцов дома из других 24-х комнат. Погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что троих жителей разрушенной квартиры временно поселили в гостинице.
"На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр здания для дальнейшего решения проблемы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Нежине из-за обрушения плиты в недостроенном доме погибли три ребенка.
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Общество
23.07.2018 11:47