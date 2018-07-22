В центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке

Из-за большого скопления людей пострадавшая не заметила, кто и откуда стрелял.

В центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке
Фото: map.lviv.ua

В воскресенье, 22 июля, около 15:50 на пл. Кафедральной в центре Львова неизвестный выстрелил в девушку из небоевого оружия и ранил ее в ногу.

Как сообщает Горячая линия города, в полиции устанавливают происхождение пули, а также из какого вида оружия она была выпущена. Также выясняют личность злоумышленника, поскольку из-за большого скопления людей пострадавшая не заметила, кто и откуда стрелял.

По предварительной информации, девушка играла на скрипке, и сегодня вечером планировала возвращаться домой в Миргород.

Сообщается, что девушка госпитализирована. Врачи просят не беспокоить пострадавшую.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области ZAXID.NET уточнили, что пострадавшая - 20-летняя жительница Мирогород - написала заявление о том, что она играла на скрипке у Латинского кафедрального собора и неожиданно почувствовала острую боль в ноге и увидела рану.

В травмпункте медики обнаружили в ноге пострадавшей металлическую пулю.

Две недели назад во Львове в квартире на ул. Некрасова взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.


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