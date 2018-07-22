В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Женщина пыталась спасти внуков, которых уносило в море на матрасе.
В районе третьей дамбы в микрорайоне АКЗ Бердянска Запорожской области в воскресенье, 22 июля, произошла трагедия.
Как сообщает pro.berdyansk.biz, погибла женщина 1952 года рождения. По имеющейся информации, она пыталась спасти внуков, которых уносило в море на матрасе. Дети - живы.
Издание пишет, что сегодня в Бердянском заливе сильные волны. Третья дамба является местом где купаться запрещено.
Как поясняют специалисты, море в этом районе в тихую погоду не вызывает опасения - оно мелкое и спокойное. Но, как только усиливается ветер, появляются волны, глубина увеличивается до трёх метров. Образуется течение, с которым тяжело справиться даже профессиональным пловцам.
Напомним, по состоянию на 15 июля, с начала года на водоемах Украины погибли около 600 человек.
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Общество
22.07.2018 18:13