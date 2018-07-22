Осужденным в Греции украинцам могут уменьшить срок заключения, - МИД

Музыканта "Перкалабы" приговорили в Греции к 180 годам лишения свободы.

Осужденным в Греции украинцам могут уменьшить срок заключения, - МИД
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Адвокат осужденных в Греции за перевозку нелегальных мигрантов музыканта ивано-франковской группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука готовит апелляцию на приговор суда. Есть основания рассчитывать на уменьшение им срока заключения. Об этом заявил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Укринформ.

"Анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние три года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта. По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию. Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого нелегального мигранта будет уменьшено до 5-ти, а это означает переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 общего срока отбытия срока наказания (т.н. "филакисы") и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - сказал Кирилич.

Он подчеркнул, что верхним пределом санкции за такое правонарушение - 25 лет, а выше этой цифры - "морально-пропагандистские или превентивные.

Как сообщалось, двух украинцев - Сергея Шваюка и Петра Литвинчука - в Греции приговорили к 180 годам заключения по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.


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