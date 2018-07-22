В Железном Порту пьяный отдыхающий открыл стрельбу из газового пистолета

Оружие забрали на время проверки.

В Железном Порту пьяный отдыхающий открыл стрельбу из газового пистолета
Фото: СС0 Public Domain

В курортном поселке Железный Порт ночью в воскресенье задержали пьяного 37-летнего отдыхающего из Николаева, который открыл стрельбу из газового пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Продавец одного из местных магазинов рассказа патрульным, что мужчина подъехал на автомобиле, вышел из него, сделал несколько выстрелов в воздух, снова сел за руль и поехал.

Полицейские обнаружили автомобиль неподалеку. За рулем находился пьяный человек, у которого при себе обнаружили газовый пистолет. Оружие официально зарегистрировано, но на время проверки его забрали.

На мужчину завели уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. Также составлен административный протокол по ст.130 Кодекса об административных правонарушениях - вождение в нетрезвом состоянии.


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