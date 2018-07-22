В Железном Порту пьяный отдыхающий открыл стрельбу из газового пистолета
Оружие забрали на время проверки.
В курортном поселке Железный Порт ночью в воскресенье задержали пьяного 37-летнего отдыхающего из Николаева, который открыл стрельбу из газового пистолета.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.
Продавец одного из местных магазинов рассказа патрульным, что мужчина подъехал на автомобиле, вышел из него, сделал несколько выстрелов в воздух, снова сел за руль и поехал.
Полицейские обнаружили автомобиль неподалеку. За рулем находился пьяный человек, у которого при себе обнаружили газовый пистолет. Оружие официально зарегистрировано, но на время проверки его забрали.
На мужчину завели уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. Также составлен административный протокол по ст.130 Кодекса об административных правонарушениях - вождение в нетрезвом состоянии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.