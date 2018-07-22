В Кривом Роге под плотной охраной полиции впервые прошел Марш равенства

Общая длина маршрута составила около сотни метров.

В Кривом Роге сегодня, 22 июля, несколько десятков горожан вышли на Марш равенства "Кривбасс Прайд".

Фото: 0564.ua

"Сайт города Кривого Рога" сообщает, что парни и девушки с плакатами и символикой ЛГБТ-сообщества мирно прошли по улице Эдуарда Фукса (на "Пионере"). В руках у у частников марша были тематические плакаты: "Веселка в очах небес", "Равенство", "Радугу в каждое сердце".

Общая длина их маршрута составила около сотни метров.

Для проведения мероприятия в Кривом Роге приняли беспрецедентные меры безопасности. Полицейские стояли по периметру марша, также полиция и нацгвардейцы дежурили во дворах близлежащих домов.

Фото: 0564.ua

Участники акции заявили, что вышли напомнить о нарушении права геев, лесбиянок, трансгендерных людей и бисексуалов в Украине. Как отмечает "Первый криворожский", ЛГБТ не могут быть законными партнерами, поэтому лишены многих прав, имеющихся у гетеросексуальных украинцев. Например, не могут усыновить ребенка, быть похоронены вместе, разделить/унаследовать имущество в случае развода или внезапной смерти одного из партнеров.

Напомним, киевский "Марш равенства" состоялся 17 июня и стал самым массовым за время проведения подобных мероприятий.


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