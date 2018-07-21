На Одесском кинофестивале победил беларусский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук
Лучший украинский фильм – "Дельта" Александра Течинского.
Жюри 9-го Одесского международного кинофестиваля раздали награды в трех конкурсных программах.
Как сообщается на официальной странице кинофестиваля в фейсбуке, гран-при по результатам зрительского голосования получила картина "Хрусталь" беларусского режиссера Дарьи Жук.
В международном конкурсе жюри распределило призы так:
- лучший фильм – "Жаль" Бабиса Макридиса;
- лучший режиссер – Бабис Макридис;
- лучшая актерская работа – Виктор Полстер ("Девушка");
- специальное упоминание – "Поророка" Константина Попеску.
Лучшим полнометражным фильмом национального конкурса признали "Дельту" Александра Течинского. Лучшим короткометражным – "В радости и только в радости" Марины Рощиной. Лучшая режиссура – Антонина Ноябрева ("Герой моего времени"), лучшая актерская работа – Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья"). Специальное упоминание жюри – "Связь" Жанны Озирной и "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" Даны Кавелиной.
Жюри ФИПРЕССИ также судит национальный конкурс на ОМКФ. По версии этого жюри, лучшие фильмы фестиваля – "Дельта" Течинского и "Магнитная буря" Игоря Ганского.
Лучший фильм в конкурсе европейской документалистики – "Домашние игры" Алисы Коваленко, специальное упоминание – "69 минут из 86 дней" Эгиля Госкойльда Ларсена.
Фильмом закрытия 9-го ОМКФ стала французская картина "Освобожденные" Пьера Сальвадори.
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