В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы

Трагедия произошла после ссоры влюбленных во время отдыха.

Молодая пара из Ивано-Франковской области покончила с жизнью за месяц до свадьбы.

Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в селе Ричка Косовского района Ивано-Франковского района, информирует местное издание Курс.

Согласно сообщению, накануне молодая пара отдыхала в компании друзей.

По неизвестным пока причинам между влюбленными произошла ссора, после которой 23-летняя девушка решила покончить с собой и выпила неизвестную ядовитую жидкость, от которой в 4 часа ночи умерла.

Утром бездыханное тело любимой обнаружил ее 26-летний парень. Юноша взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Как сообщалось, в Луцке мужчина выпрыгнул с 6-го этажа после ссоры с соседкой.