В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы

Трагедия произошла после ссоры влюбленных во время отдыха.

В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Молодая пара из Ивано-Франковской области покончила с жизнью за месяц до свадьбы.

Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в селе Ричка Косовского района Ивано-Франковского района, информирует местное издание Курс.

Согласно сообщению, накануне молодая пара отдыхала в компании друзей.

По неизвестным пока причинам между влюбленными произошла ссора, после которой 23-летняя девушка решила покончить с собой и выпила неизвестную ядовитую жидкость, от которой в 4 часа ночи умерла.

Утром бездыханное тело любимой обнаружил ее 26-летний парень. Юноша взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Как сообщалось, в Луцке мужчина выпрыгнул с 6-го этажа после ссоры с соседкой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцевВ Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцев
В больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГАВ больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГА
В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизмаВ Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма
Жестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовалиЖестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовали
Гибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фотоГибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фото
Блок рекламы


Похожие новости
Дизентерия подтверждена у 56 детей из лагеря "Орленок" в Донецкой областиДизентерия подтверждена у 56 детей из лагеря "Орленок" в Донецкой области
На базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человекНа базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человек
Во Львовской области участковый пришел угомонить дебошира и обнаружил плантацию конопли на балконеВо Львовской области участковый пришел угомонить дебошира и обнаружил плантацию конопли на балконе
Лагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрылиЛагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрыли
В Запорожской области полиция освободила похищенного заложникаВ Запорожской области полиция освободила похищенного заложника
Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человекКоличество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек
Суд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмыСуд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмы
Охранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающихОхранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающих
В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"
Полиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской областиПолиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской области
Последние новости
Подгружаем последние новости