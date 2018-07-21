В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
Трагедия произошла после ссоры влюбленных во время отдыха.
Молодая пара из Ивано-Франковской области покончила с жизнью за месяц до свадьбы.
Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в селе Ричка Косовского района Ивано-Франковского района, информирует местное издание Курс.
Согласно сообщению, накануне молодая пара отдыхала в компании друзей.
По неизвестным пока причинам между влюбленными произошла ссора, после которой 23-летняя девушка решила покончить с собой и выпила неизвестную ядовитую жидкость, от которой в 4 часа ночи умерла.
Утром бездыханное тело любимой обнаружил ее 26-летний парень. Юноша взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.
В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие.
Как сообщалось, в Луцке мужчина выпрыгнул с 6-го этажа после ссоры с соседкой.
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21.07.2018 17:34