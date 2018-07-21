Дизентерия подтверждена у 56 детей из лагеря "Орленок" в Донецкой области

30 детей уже готовят к выписке.

Вследствие массового отравления в детском лагере "Орленок" в Донецкой области у 56 детей и 4 взрослых подтвержден диагноз дизентерия.

Об этом в субботу, 21 июля, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее данным, больные сейчас находятся в больницах Славянска, Краматорска, Лимана, Мирнограда, Константиновки и Дружковки.

Состояние больных ближе к удовлетворительному. Завершается курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке.

Министерство здравоохранения 19 июля заявило, что причиной вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок" в Донецкой области была острая дизентерия.

Дизентерия - это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, в частности толстой кишки. Возбудители попадают в организм человека из фекалий больного через слизистую, то есть путем "болезни немытых рук".

Напомним, детское учреждение оздоровления и отдыха "Ястребок" (филиал "Орленок") в Лиманском районе Донецкой области, в котором произошло массовое пищевое отравление детей, с 18 июля закрыли из-за антисанитарии.