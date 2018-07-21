Дизентерия подтверждена у 56 детей из лагеря "Орленок" в Донецкой области
30 детей уже готовят к выписке.
Вследствие массового отравления в детском лагере "Орленок" в Донецкой области у 56 детей и 4 взрослых подтвержден диагноз дизентерия.
Об этом в субботу, 21 июля, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По ее данным, больные сейчас находятся в больницах Славянска, Краматорска, Лимана, Мирнограда, Константиновки и Дружковки.
Состояние больных ближе к удовлетворительному. Завершается курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке.
Министерство здравоохранения 19 июля заявило, что причиной вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок" в Донецкой области была острая дизентерия.
Дизентерия - это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, в частности толстой кишки. Возбудители попадают в организм человека из фекалий больного через слизистую, то есть путем "болезни немытых рук".
Напомним, детское учреждение оздоровления и отдыха "Ястребок" (филиал "Орленок") в Лиманском районе Донецкой области, в котором произошло массовое пищевое отравление детей, с 18 июля закрыли из-за антисанитарии.
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Общество
21.07.2018 17:34