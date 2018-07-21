В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию

Один из районов города остался без канализации.

В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Соответственно, прекращен водоотвод в районе ЗАЗ.

Об этом говорится на странице КП "Черниговводоканал" в фейсбуке.

Люди со станции эвакуированы.

Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.

Местное издание "Свобода ФМ" пишет, что в результате ночного дождя 21 июля затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка.

Фото: facebook.com / Юлия Немова

На Кольцевой улице произошел оползень.


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