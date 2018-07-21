В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию
Один из районов города остался без канализации.
В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Соответственно, прекращен водоотвод в районе ЗАЗ.
Об этом говорится на странице КП "Черниговводоканал" в фейсбуке.
Люди со станции эвакуированы.
Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.
Местное издание "Свобода ФМ" пишет, что в результате ночного дождя 21 июля затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка.
На Кольцевой улице произошел оползень.
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Общество
21.07.2018 05:33