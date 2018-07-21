В Киеве мужчину ранили ножом за отказ оплатить шаурму

Официальной информации и происшествии пока нет.

В Киеве мужчину ранили ножом за отказ оплатить шаурму
Фото: 112.ua

В Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя за то, что тот отказался платить. Об этом сообщает "112 Украина".

По информации свидетелей инцидента, два человека пришли, заказали еду и отказались за нее платить, после чего произошел конфликт между двумя мужчинами украинской внешности и поваром. Они пытались уйти, не оплатив, после маленького конфликта задули газовым баллоном внутрь палатки, а также пытались ворваться внутрь. Тогда повар схватил нож, начал отмахиваться и ранил одного из мужчин.

Сообщается, что, по некоторой информации, мужчину, который ранил парня, задержали, однако в полиции данную информацию пока не подтверждают.

Отмечается, что уже закончились следственные действия. Шаурма работает в штатном режиме, однако пищу там сейчас готовит владелец МАФа.Как сообщалось, 24 июня владелец кафе "Арго" застрелил посетителя и еще одного ранил на Оболонской Набережной в Киеве.


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