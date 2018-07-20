На базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человек
Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Восемь детей и двое взрослых, которые отдыхали на частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района, обратились за медицинской помощью.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Им оказана необходимая медицинская помощь и назначено соответствующее лечение.
Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.
Проводится проверка с целью выявления причин отравления. На месте происшествия работает бригада специалистов управления здравоохранения облгосадминистрации и лабораторного центра.
Ранее из детского лагеря "Ястребок" в Донецкой области с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 94 человек - 79 детей и 15 взрослых. По инициативе Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области лагерь решили закрыть с 18 июля.
По факту отравления правоохранители начали расследование. В Минздраве заявили, что дети в лагере "Ястребок" заболели дизентерией Зонне.
3 июля стало известно, что в частном детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич" в Киевской области отравились 12 детей, 8-летняя девочка до сих пор остается в "Охматдете" в состоянии комы.
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20.07.2018 17:06