В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса

Нападающий задержан полицией.

В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса
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Фото: Piter.tv

В городе Любек в Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в результате нападения пострадали не менее 14 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел днем в пятницу, 20 июля. В полиции сообщили, что погибших "точно нет". По данным местных СМИ, два человека получили тяжелые травмы.

Полиция перекрыла район, где произошло нападение. Нападающего уже задержали. Сообщается, что ему около 35 лет и он родом из Ирана. О мотивах такого поступка пока ничего неизвестно.

Очевидцы уточнили что автобус двигался на север, в район Травемюнде, когда один из пассажиров бросил рюкзак на пол, достал нож и напал на пассажиров. После этого водитель немедленно остановился и открыл двери, чтобы пассажиры могли выйти.

Напомним, в начале июля Германия выделила пособия для выезда из страны 12 тыс. мигрантам


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