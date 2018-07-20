В табличке к памятнику Гурченко заметили две ошибки

К самому памятнику претензий нет, хотя на облицовке гранитом власти перестарались.

В Харькове открытие памятника актрисе Людмиле Гурченко не обошлось без казуса. Авторы монумента умудрились допустить две ошибки в тексте с именами тех, кто способствовал созданию монумента. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат облсовета Дмитрий Булах.

"Тут небольшие "ашипки". Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться", - написал автор.

Фото: newsroom.kh.ua

И действительно: в слове "скульптура" буквы перепутаны местами, а в фамилии замглавы облсовета Владимира Скоробагача допущена ошибка.

Напомним, открытие монумента состоялось вчера, 19 июля, в сквере на пересечении проспекта Независимости и улицы Тринклера.

По информации "Харьковского антикоррупционного центра", за реконструкцию сквера городские власти заплатили почти 10 миллионов гривен. При этом 1,8 млн было потрачено на облицовку памятника гранитом. Стоит отметить, что цена за квадратный метр камня заложена на уровне 69 тысяч гривен, при том что рыночная стоимость за аналогичную площадь стартует с отметки в 800 гривен.


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