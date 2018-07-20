Суд отказал в восстановлении в должности соцработнику, допустившему гибель 3-летнего мальчика

Глава центра соцзащиты знала о сложной ситуации в семье, но не сделала ничего, чтобы помочь ребенку в опасности.

Апелляционный суд Харьковской области подтвердил отстранение от должности главы Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Новобаварского района Елены Таркиной в рамках дела о смерти трехлетнего малыша, который умер от побоев. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент NewsRoom.

Сама женщина в суд не пришла - по словам ее представителей, госслужащая находится на стационарном лечение. Адвокаты Таркиной настаивали на отмене ее отстранения от работы в связи с тем, что глава Центра не могла бы давить на свидетелей, так как их показания - в ее пользу. Представитель прокуратуры, в свою очередь, отметил, что о возможности влияния на участников процесса говорит тот факт, что сотрудники центра приехали на заседание из отпуска.

"По нашему мнению, подозрение надуманно и свою невиновность мы будем доказывать в суде. В материалах дела есть данные о том,что соцработники в полной мере отработали заявление. Они были дома у семьи, и мать после этого написала заявление,что о ребенке заботятся и семья ни в чем не нуждается. Обязанность устанавливать факты насилия, о которых говорится, на эту службу не возложены", - заявил адвокат госслужащей Андрей Костяной.

Однако обвинители считают, что находясь на работе, руководитель соцслужбы может повлиять на показания свидетелей или же помешать сбору доказательств.

"Есть риски, что она совершит еще какое-то должное нарушение на время суда. Кроме того, свидетели по делу - подчиненные Таркиной. Центр социальных служб должен был сделать все, чтобы увидеть ребенка. А этого так и не произошло. Когда они проводили проверку, малыш уже лежал избитый. Наказание должны понести все,кто прошел мимо этого ребенка", - отметила пресс-секретарь облпрокуратуры Вита Дубовик.

Напомним, 26 сентября 2017 года из Новобаварского района Харькова привезли в больницу скорой неотложной помощи трехлетнего мальчика, который весил только семь килограммов. Медики диагностировали у ребенка ушиб, ссадину и гематому левой щеки, кахексию (истощение) и состояние комы, а позднее выявили следы перелома ребер, который уже начал сростаться, и другие телесные повреждения. Утром малыш скончался. Сейчас силовики пытаются привлечь к ответственности мать и отчима ребенка, а также главу соцслужбы, которая не проконтролировала проверки семьи.