Жительница Николаева пыталась спуститься с 4 этажа по простыням

Женщину вернули на землю сотрудники ГосЧС.

Спасатели в Николаеве помогли правоохранителям снять женщину из окна 4 этажа. Об этом сообщили в управление ГосЧС Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел в половине восьмого утра сегодня, 20 июля. Сначала сообщение о женщине, которая пытается спуститься из окна на 4-м этаже, поступило в полицию. Как оказалось, молодая женщина связала несколько простыней и пыталась спуститься по ним. Полицейские вызвали спасателей.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Женщину спустили вниз по выдвижной пожарной лестнице, она не пострадала.

Обстоятельства поступка выясняет полиция.

Напомним, ранее на этой неделе в Николаеве зоозащитники подрались с директором коммунального приюта из-за незаконного убийства 70 (а по другим данным - 135) собак.