Жительница Николаева пыталась спуститься с 4 этажа по простыням
Женщину вернули на землю сотрудники ГосЧС.
Спасатели в Николаеве помогли правоохранителям снять женщину из окна 4 этажа. Об этом сообщили в управление ГосЧС Украины в Николаевской области.
Инцидент произошел в половине восьмого утра сегодня, 20 июля. Сначала сообщение о женщине, которая пытается спуститься из окна на 4-м этаже, поступило в полицию. Как оказалось, молодая женщина связала несколько простыней и пыталась спуститься по ним. Полицейские вызвали спасателей.
Женщину спустили вниз по выдвижной пожарной лестнице, она не пострадала.
Обстоятельства поступка выясняет полиция.
Напомним, ранее на этой неделе в Николаеве зоозащитники подрались с директором коммунального приюта из-за незаконного убийства 70 (а по другим данным - 135) собак.
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20.07.2018 13:04