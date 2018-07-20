В роSSийской Туве от отравления шаурмой пострадали 187 человек

Люди обращаются в больницы уже больше недели.

В роSSийской Туве от отравления шаурмой пострадали 187 человек
Фото: kuharka.com

В роSSийском городе Кызыл в Туве к врачам обратились 187 человек после употребления шаурмы в местном заведении. 99 из них госпитализированы. Об этом сообщил в пятницу руководитель республики Шолбан Кара-Оол, передает УНН.

"Сегодня седьмая сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализированы - 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства. На сегодняшний день, из числа госпитализированных 13 человек выписаны, в связи с улучшением состояния, остается сейчас в стационарах 86 человек ", - сообщил он.

Состояние большинства пострадавших оценивается как "средней тяжести", "удовлетворительное" и "стабильное".

Напомним, посетители кызылского кафе "Шаурма" начали обращаться к медикам 12 июля. У заболевших выявили сальмонеллез, а затем выяснили, что владелец кафе добавлял в чесночный соус шаурмы сырые яйца, происхождение которых не смог вспомнить.

Ранее в Одессе владелец кафе с шаурмой лично помогал в демонтаже помещения после отравления 13 человек.


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