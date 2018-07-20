Девочка, отравившаяся в "Славутиче", остается в "Охматдете" в состоянии комы

Родители намерены судиться с лагерем за ненадлежащий уход за детьми и халатность.

Девочка, отравившаяся в "Славутиче", остается в "Охматдете" в состоянии комы
Фото: Макс Требухов

Родители девочки, впала в кому в результате массового отравления детей в лагере "Славутич" под Киевом, намерены обращаться в суд. Об этом они сообщили в эфире ТСН.8-летняя Марго почувствовала недомогание еще днем 2 июля, а уже вечером того же дня ее перевезли в "Охматдет" в состоянии комы. Ребенку сделали операцию на головному мозге, но врачи "не наблюдают положительной динамики" в общем состоянии девочки.

Родители консультировались с зарубежными клиниками, однако медики отвечают, что специфического лечения для этого случая нет.

"Нет позиции, мы хотим какого-то возмещения или каких-то материальных благ. Позиция такова, что ребенок пострадал в результате ненадлежащих санитарных условий и какой-то служебной халатности со стороны должностных лиц данного лагеря. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности ", - пояснил адвокат родителей Тарас Беспалый. Также юристы убеждены, что руководство лагеря препятствует следствию.

Отравление 12 детей в летнем лагере "Славутич" произошло 2 июля. Девочки из школы Дерюгиных отравились просроченным йогуртом, который им дали тренеры. Проверка Госпродпотребслужбы выявила возбудители заболеваний только в 10 смывах из пищеблока из 30, кроме того, в лагере оказались в порядке все продукты питания, вода и даже остатки еды, которую употребляли заболевшие дети.

Напомним, на этой неделе в больницы Донецкой области попали 94 человека из летнего лагеря "Ястребок". Врачи обнаружили в 18 заболевших острую дизентерию Зонне.


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