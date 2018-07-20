Пьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейских

В среду, 18 июля, около 19:30, в маршрутке № 87 произошел конфликт. Двое парней в неадекватном состоянии оскорбляли пассажиров и избили молодого человека.

Все началось из-за того, что один из парней отказался оплатить за проезд, сообщает «Информатор«.

На площади Героев Майдана в маршрутку № 87 зашли молодые люди — двое парней и одна девушка. По словам очевидцев, на вид им всем было не больше 20 лет. «Один из парней хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ парни начали их оскорблять», — рассказала очевидица конфликта. По предварительной информации, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

«В конечном итоге, парень оплатил за проезд и мы поехали дальше. Эти ребята собиралась выходить на Староказацкой, но на выходе зацепили парня, тот что-то ответил и началась драка. Один из компании его держал, другой — бил. Заступиться никто не мог, так как ехали одни женщины. Мы вызвали полицию», — пояснила очевидица конфликта. На остановке пьяную компанию уже ждали сотрудники патрульной полиции. «Пока мы ехали от Староказацкой до «Озерки» ребят удалось разборонить. Они вышли из маршрутки и их сразу же задержали правоохранители. Один из парней напал на полицейских, но его быстро угомонили. В итоге их увезли в отделение полиции», — рассказала пассажирка маршрутки.


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