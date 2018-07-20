Скандальные украинские музыканты рассказали об агрессивных идиотах в стране

Участники группы «Хамерман знищує віруси» заявили, что в Украине есть очень много людей, которые считают возможным навязывать свои взгляды и при этом не готовы вести диалог.

Об этом музыканты рассказали в интервью «Апостроф.Лайм».

«Есть очень много убежденных в том, что они имеют право вламываться на чужую территорию, диктовать свои правила и рассказывать нам, в каких позах е*аться, спиртные напитки употреблять и употреблять ли вообще. Да, есть люди, которые не ходят на концерты, не занимаются сексом и при этом считают, что имеют право рассказывать другим, как это нужно делать», — говорит Владимир Пахолюк.

В свою очередь Альберт Цукренко отметил, что для описанного явления существует термин «экспансивный конформизм».

«Такой человек не просто хочет слиться с комфортной для нее ближайшей средой, но и стремится заставить остальных стать такими же. То есть другие должны соответствовать его взглядам на нравственность, этику и т.д.», — пояснил он.

Комментируя ситуацию с ростом ажиотажа вокруг понятия «традиционные ценности», Пахолюк отметил, что многие люди даже понятия не имеют об этом понятии.

«Люди, которые не читали Рене Генона, по-моему, вообще не имеют права употреблять это словосочетание, потому что они ни хрена не понимают в традиции — что это такое, откуда оно взялось и что подразумевается под этим понятием. Идиоты, что тут сделаешь», — сказал он, добавив, что обычно такие люди не идут на коммуникацию и не имеет смысла тратить время на то, чтобы им что-то объяснять.


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