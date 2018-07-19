Львовянин под видом полицейского выманивал деньги за вымышленные ДТП
Свои "услуги" злоумышленник оценивал от 23 до 90 тыс. гривен.
Прокуратура завершила расследование и передала в суд в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Львова, который выманивал деньги у граждан под видом полицейского.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.
Отмечается, что мужчина подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество), ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний).
Отмечается, что мужчина ранее уже отбыл наказание за разбой, но в октябре 2017 года продолжил свою преступную деятельность.
Мошенник звонил гражданам, преимущественно пожилым людям, и представлялся полицейским. Он уверял, что их родственник совершил ДТП и находится в отделении полиции, а для того, чтобы его освободить, необходимо денежное вознаграждение. Свои "услуги" обвиняемый оценивал от 23 до 90 тыс. гривен.
Таким образом злоумышленнику удалось выманить почти 205 тыс гривен.
Обвинительный акт направлен в Стрыйский горрайонный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее в Харьковской области задержали двух мужчин, подозреваемых в 25 эпизодах мошенничества по схеме "ваш сын в полиции".
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