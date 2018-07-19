Львовянин под видом полицейского выманивал деньги за вымышленные ДТП

Свои "услуги" злоумышленник оценивал от 23 до 90 тыс. гривен.

Львовянин под видом полицейского выманивал деньги за вымышленные ДТП

Прокуратура завершила расследование и передала в суд в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Львова, который выманивал деньги у граждан под видом полицейского.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что мужчина подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество), ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний).

Отмечается, что мужчина ранее уже отбыл наказание за разбой, но в октябре 2017 года продолжил свою преступную деятельность.

Мошенник звонил гражданам, преимущественно пожилым людям, и представлялся полицейским. Он уверял, что их родственник совершил ДТП и находится в отделении полиции, а для того, чтобы его освободить, необходимо денежное вознаграждение. Свои "услуги" обвиняемый оценивал от 23 до 90 тыс. гривен.

Таким образом злоумышленнику удалось выманить почти 205 тыс гривен.

Обвинительный акт направлен в Стрыйский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали двух мужчин, подозреваемых в 25 эпизодах мошенничества по схеме "ваш сын в полиции".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцевВ Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцев
Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории ГидрометцентраВзрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
Четвертый случай дифтерии: ребенок попал в реанимацию в НежинеЧетвертый случай дифтерии: ребенок попал в реанимацию в Нежине
В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизмаВ Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма
Блок рекламы


Похожие новости
В Азербайджане перехватили 260 кг героина, которые везли в Украину под видом содыВ Азербайджане перехватили 260 кг героина, которые везли в Украину под видом соды
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, - СМИВ Киеве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, - СМИ
На Сырце в Киеве застрелили полицейского (обновлено)На Сырце в Киеве застрелили полицейского (обновлено)
Мошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подросткаМошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подростка
Психически больной ранил из ружья полицейского в Одесской областиПсихически больной ранил из ружья полицейского в Одесской области
Иностранец за одну ночь ограбил 5 квартир в Луганской области и пытался порезать ножом полицейскогоИностранец за одну ночь ограбил 5 квартир в Луганской области и пытался порезать ножом полицейского
В Киеве полицейского за замечание избили битойВ Киеве полицейского за замечание избили битой
В Киеве задержали грабителей, которые нападали на иностранцев под видом полицейскихВ Киеве задержали грабителей, которые нападали на иностранцев под видом полицейских
В Харькове грабители взорвали банкомат и забрали из него деньгиВ Харькове грабители взорвали банкомат и забрали из него деньги
Мавроди похоронят за деньги вкладчиков пирамиды ММММавроди похоронят за деньги вкладчиков пирамиды МММ
Последние новости
Подгружаем последние новости