Львовянин под видом полицейского выманивал деньги за вымышленные ДТП

Свои "услуги" злоумышленник оценивал от 23 до 90 тыс. гривен.

Прокуратура завершила расследование и передала в суд в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Львова, который выманивал деньги у граждан под видом полицейского.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что мужчина подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество), ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний).

Отмечается, что мужчина ранее уже отбыл наказание за разбой, но в октябре 2017 года продолжил свою преступную деятельность.

Мошенник звонил гражданам, преимущественно пожилым людям, и представлялся полицейским. Он уверял, что их родственник совершил ДТП и находится в отделении полиции, а для того, чтобы его освободить, необходимо денежное вознаграждение. Свои "услуги" обвиняемый оценивал от 23 до 90 тыс. гривен.

Таким образом злоумышленнику удалось выманить почти 205 тыс гривен.

Обвинительный акт направлен в Стрыйский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали двух мужчин, подозреваемых в 25 эпизодах мошенничества по схеме "ваш сын в полиции".