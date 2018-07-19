У задержанных в Мукачево наркоторговцев изъяли 7,5 л опия на 15 млн гривен

Спецоперацию провели 18 июля.

У крупного торговца наркотиками, задержанного 18 июля в ходе спецоперации в Закарпатской области, правоохранители изъяли 4 кг экстракционного опия.

Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

"Фиксировали его незаконную деятельность довольно длительное время - в течение апреля-июля, и за это время наркоделец успел изготовить и сбыть 3,5 л опия экстракционного. Промышлял своим бизнесом он как на территории региона, так и за его пределами. Последний раз вчера, 18 июля, когда реализовал очередную партию 2,5 л наркотического средства", - написал прокурор в фейсбуке.

Сенюк добавил, что при проведении более 20 обысков на месте происшествия и обыска автомобиля, на котором злоумышленник пытался сбежать, правоохранители обнаружили и изъяли средства, вырученные от продажи опия, и само наркотическое средство - 4 кг опия, а также огнестрельное и холодное оружие и часть средств из предыдущих закупок.

"В общем военные прокуроры совместно с коллегами из Нацполиции изъяли 7,5 л опия экстракционного, а это - 150 тысяч доз наркотика на сумму около 15 млн гривен", - сообщил военный прокурор.

Проводили спецоперацию на Закарпатье под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины следователи ГУ Нацполиции во Львовской области совместно с оперативниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

Сейчас решаются вопросы о задержании фигурантов дела, сообщение им о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в среду, 18 июля, полиция провела в Закарпатской области спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркодельцов. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским, поэтому к ним применили огнестрельное оружие.

По данным лидера закарпатских правых Тараса Деяка, задержанные наркоторговцы - ромы.