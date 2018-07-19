Крупный прорыв теплосети в Нью-Йорке обошелся без жертв

Столб белого пара поднимается выше многоэтажек.

В четверг утром на Манхэттене в Нью-Йорке взорвалась труба теплосети, по которой проходит пар. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает The New York Times.

Происшествие случилось около 8 утра (около 15.00 по киевскому времени). После взрыва высоко в воздух поднялся столб белого пара.

A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx — CBS News (@CBSNews) 19 липня 2018 р.

На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники. Правоохранители перекрыли движение на основных магистралях города, и поезда метро изменили маршруты, чтобы обойти станции на месте происшествия.

Отмечается, что спасатели не проводили эвакуацию местного населения, но рекомендовали тем, кого, возможно, задел мусор от прорыва теплосети, сменить одежду и принять душ, так как стенки прорвавшейся трубы могли содержать асбест.

Место инцидента находится в двух кварталах от масштабного прорыва трубы водоснабжения в 1998 году, когда из-за образовавшегося провала был поврежден газопровод. Тогда, несмотря на потоп столп огня, также обошлось без пострадавших.

Напомним, в апреле этого года в Нью-Йорке совершил самосожжение адвокат, боровшийся с изменениями климата.