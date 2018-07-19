Крупный прорыв теплосети в Нью-Йорке обошелся без жертв

На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники. Правоохранители перекрыли движение на основных магистралях города, и поезда метро изменили маршруты, чтобы обойти станции на месте происшествия.
Отмечается, что спасатели не проводили эвакуацию местного населения, но рекомендовали тем, кого, возможно, задел мусор от прорыва теплосети, сменить одежду и принять душ, так как стенки прорвавшейся трубы могли содержать асбест.
Место инцидента находится в двух кварталах от масштабного прорыва трубы водоснабжения в 1998 году, когда из-за образовавшегося провала был поврежден газопровод. Тогда, несмотря на потоп столп огня, также обошлось без пострадавших.
Напомним, в апреле этого года в Нью-Йорке совершил самосожжение адвокат, боровшийся с изменениями климата.
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