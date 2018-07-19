Дети в лагере "Ястребок" заболели дизентерией Зонне, - Минздрав

Возбудителем отравления стали шигеллы дизентерии Зонне, передающиеся фекально-оральным путем.

Лабораторный центр в Донецкой области установил причину кишечной инфекции в детском лагере "Ястребок". У 18 из 94 больных подтвердили диагноз "острая дизентерия Зонне", сообщает пресс-служба Минздрава.

Дизентерия - это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, в частности толстой кишки. Возбудители попадают в организм человека из фекалий больного через слизистую, то есть путем "болезни немытых рук".

По состоянию на 10:00 19 июля из признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 94 человека. Эпидрасследование установило, что первый случай заболевания зафиксировали 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрировать 16 и 17 июля среди детей всех отрядов лагеря.

Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, пока их состояние удовлетворительное.

Напомним, Славянская местная прокуратура расследует отравление в "Ястребке по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Донецкая военно-гражданская администрация прекратила работу лагеря до выяснения всех обстоятельств. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам принять меры по факту массового отравления детей и проверить другие детские заведения Украины. Согласно заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, Госпродпотребслужба участит проверки детских лагерей после инцидента с массовым отравлением.