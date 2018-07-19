В Париже вооруженный грабитель украл украшений на 200 тысяч евро

В Париже ищут грабителя, который в результате вооруженного ограбления украл 200 тысяч евро из ювелирного магазина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Figaro.

«Угрожая оружием, мужчина положил в сумку часы общей стоимостью около 200 тысяч евро», — повідимили в полиции.

По данным СМИ, ограбление произошло в 7-м округе Парижа, по другой – в 1-м, поскольку он был заблокирован из-за проведения спецоперации правоохранительными органами.

На данный момент продолжается расследование инцидента.


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