В Париже вооруженный грабитель украл украшений на 200 тысяч евро

В Париже ищут грабителя, который в результате вооруженного ограбления украл 200 тысяч евро из ювелирного магазина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Figaro.

«Угрожая оружием, мужчина положил в сумку часы общей стоимостью около 200 тысяч евро», — повідимили в полиции.

По данным СМИ , ограбление произошло в 7-м округе Парижа, по другой – в 1-м, поскольку он был заблокирован из-за проведения спецоперации правоохранительными органами.

На данный момент продолжается расследование инцидента.