В Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцев

По неофициальной информации, задержанные - ромы.

Фото: Мukachevo.net
Фото: Мukachevo.net
Фото: Мukachevo.net
Фото: Мukachevo.net

Полиция в среду, 18 июля, провела в Закарпатской области спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркодельцов.

Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским, поэтому к ним применили огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

Установлено, что участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и вне его пределов.

Сообщается, что у задержанных изъята большая партия наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие.

"Во время задержания один из злоумышленников оказывал сопротивление законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, в котором передвигался злоумышленник, сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. Пострадавших нет. Все члены группы задержаны. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются" - информируют в полиции.

На одном из видео, обнародованном Мukachevo.net, зафиксированы следственные действия, заметно, как полицейские изымают большую сумму денег в долларах.

В распоряжении издания также появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксировано проведение спецоперации силовиков в Мукачево.

На видео видно, что человек, убегая на автомобиле, приостановился, в то время, как силовики на джипе перекрыли ему дорогу.

По данным Мukachevo.net, ближе к вечеру спецоперация переместилась в ромский табор в Мукачево, где продолжаются следственные действия.

Лидер закарпатских правых Тарас Деяк сообщил, что задержанные наркоторговцы - ромы.


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