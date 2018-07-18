Во Львовской области участковый пришел угомонить дебошира и обнаружил плантацию конопли на балконе
В квартире оказались 23 растения конопли и тара с высушенным "урожаем".
В Моршине Львовской области участковый офицер полиции, который пришел проверить сообщение о насилии в семье, обнаружил на балконе у дебошира коноплю.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, правоохранителям поступило сообщение о том, что 41-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, во время конфликта с 74-летней матерью выгнал ее из дома. Участковый офицер полиции, прибыв на место происшествия для выяснения обстоятельств, заметил на балконе у злоумышленника подозрительные растения.
По словам злоумышленника, он выращивал коноплю исключительно для собственного потребления. Следственно-оперативная группа, прибыв по вызову участкового, обнаружила в квартире 23 растения конопли, а также глиняный кувшин и стеклянную банку емкостью 1,5 л, уже наполненные высушенным "урожаем".
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 с. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное статьями, - лишение свободы на срок до трех лет.
Как сообщалось, в селе Комаровка Киевской области двое киевлян вырастили плантацию элитной конопли на 5 млн гривен.
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