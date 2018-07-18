Во Львовской области участковый пришел угомонить дебошира и обнаружил плантацию конопли на балконе

В квартире оказались 23 растения конопли и тара с высушенным "урожаем".

В Моршине Львовской области участковый офицер полиции, который пришел проверить сообщение о насилии в семье, обнаружил на балконе у дебошира коноплю.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, правоохранителям поступило сообщение о том, что 41-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, во время конфликта с 74-летней матерью выгнал ее из дома. Участковый офицер полиции, прибыв на место происшествия для выяснения обстоятельств, заметил на балконе у злоумышленника подозрительные растения.

Фото: lv.npu.gov.ua

По словам злоумышленника, он выращивал коноплю исключительно для собственного потребления. Следственно-оперативная группа, прибыв по вызову участкового, обнаружила в квартире 23 растения конопли, а также глиняный кувшин и стеклянную банку емкостью 1,5 л, уже наполненные высушенным "урожаем".

Фото: lv.npu.gov.ua

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 с. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное статьями, - лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в селе Комаровка Киевской области двое киевлян вырастили плантацию элитной конопли на 5 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории ГидрометцентраВзрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
Двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного экспериментаДвое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента
Блок рекламы


Похожие новости
Лагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрылиЛагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрыли
В Запорожской области полиция освободила похищенного заложникаВ Запорожской области полиция освободила похищенного заложника
Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человекКоличество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек
Суд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмыСуд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмы
На фонарном столбе в центре Киева обнаружили двухметрового питонаНа фонарном столбе в центре Киева обнаружили двухметрового питона
Признаки дифтерии обнаружили у четырех родственников ребенка, попавшего в реанимацию в НежинеПризнаки дифтерии обнаружили у четырех родственников ребенка, попавшего в реанимацию в Нежине
Охранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающихОхранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающих
В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"
Полиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской областиПолиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской области
Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой областиДва человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости