Женщина получила пять лет тюрьмы за попытку продать своего четырехлетнего сына

За 15 тыс. гривен она отдала мальчика посторонним для занятия попрошайничеством.

Суд приговорил жительницу Хмельницкой области к пяти годам лишения свободы за попытку продать своего ребенка в попрошайки.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

"Установлено, что 32-летняя жительница Белогорского района, преследуя корыстные мотивы, осуществила незаконную сделку относительно своего четырехлетнего сына. За 15 тыс. гривен она отдала мальчика посторонним лицам для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области, что подтвердила соответствующей распиской", - говорится в сообщении.

В феврале после получения денег женщина была задержана.

Ее вина была полностью доказана в суде по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка).

Напомним, в Херсонской области мать пыталась продать младенца, чтобы купить дом.