В Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий
В Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий
В Днепре 26-летний местный житель вызвал себе скорую помощь, а когда медики прибыли на место, напал на них.
Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции в Фейсбуке.
18 июля, около 2 часов ночи в полицию сообщение о нападении на бригаду скорой помощи на улице Зеленой.
Патрульные выяснили, что 26-летний гражданин попросил соседа вызвать ему скорую. Однако, когда врачи приехали, то он набросился на фельдшера, нанес ему несколько ударов в лицо, выхватил сумку, достал оттуда четыре ампулы с морфием и другие лекарства и убежал в неизвестном направлении.
Во время осмотра территории полицейские обнаружили нападавшего. Он заявил, что отдал морфий своему товарищу. Во время поверхностной проверки у него нашли другие медпрепараты, которые он отобрал у врача.
Нарушитель задержан и доставлен в отделение. Ему грозит ответственность по ст. 186 УК (грабеж) и ст.308 УК (похищение, присвоение наркотических средств).
Напомним, по данным Минздрава, в Украине насчитывается 346 тыс. инъекционных наркоманов, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ, число наркозависимых - гораздо больше.
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18.07.2018 14:39