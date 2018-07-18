В Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий

В Днепре 26-летний местный житель вызвал себе скорую помощь, а когда медики прибыли на место, напал на них.

Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции в Фейсбуке.

18 июля, около 2 часов ночи в полицию сообщение о нападении на бригаду скорой помощи на улице Зеленой.

Патрульные выяснили, что 26-летний гражданин попросил соседа вызвать ему скорую. Однако, когда врачи приехали, то он набросился на фельдшера, нанес ему несколько ударов в лицо, выхватил сумку, достал оттуда четыре ампулы с морфием и другие лекарства и убежал в неизвестном направлении.

Во время осмотра территории полицейские обнаружили нападавшего. Он заявил, что отдал морфий своему товарищу. Во время поверхностной проверки у него нашли другие медпрепараты, которые он отобрал у врача.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Нарушитель задержан и доставлен в отделение. Ему грозит ответственность по ст. 186 УК (грабеж) и ст.308 УК (похищение, присвоение наркотических средств).

Напомним, по данным Минздрава, в Украине насчитывается 346 тыс. инъекционных наркоманов, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ, число наркозависимых - гораздо больше.