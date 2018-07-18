Взрыв с двумя пострадавшими в Тернополе произошел из-за попытки самоубийства (обновлено)
Оба госпитализированы с ожогами 2-3 степени.
При взрыве в квартире многоэтажного дома в Тернополе пострадали двое людей. Владелец квартиры и его 7-летний сын доставлены в больницу с ожогами 2-3 степени, сообщает пресс-служба ГосЧС региона.
Вечером 17 июля к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Пушкина в Тернополе произошел взрыв. За считанные минуты подразделение прибыл по вызову. Пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты.
В момент взрыва в помещении находились трое людей, мужчина 1973 года рождения и его сын госпитализированы.
Причину взрыва установит следствие.
Обновление. В национальной полиции уточнили, что расследуют взрыв по статье 270 УК Украины - нарушение требований пожарной безопасности. Кроме мужчины и ребенка, в кваритре находилась женщина, ее госпитализировали психоневрологическую клинику.
По словам хозяина квартиры, к моменту возникновения пожара он находился в одной из комнат, жена - на кухне, а сын играл в коридоре. Мужчина вдруг почувствовал запах газа. Когда забежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание. По предварительным данным, женщина неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем с психикой.
Напомним, в понедельник, 16 июля, при взрыве в квартире в Кривом Роге пострадали трое людей, взрыв разрушил две квартиры и повредил еще пять.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
18.07.2018 14:38