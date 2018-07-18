Взрыв с двумя пострадавшими в Тернополе произошел из-за попытки самоубийства (обновлено)

Оба госпитализированы с ожогами 2-3 степени.

При взрыве в квартире многоэтажного дома в Тернополе пострадали двое людей. Владелец квартиры и его 7-летний сын доставлены в больницу с ожогами 2-3 степени, сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

Вечером 17 июля к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Пушкина в Тернополе произошел взрыв. За считанные минуты подразделение прибыл по вызову. Пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты.

Фото: dsns.gov.ua

Огонь уничтожил вытяжную вентиляцию, в результате взрыва и пожара повреждены вещи домашнего обихода, облицовка стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажами, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.

В момент взрыва в помещении находились трое людей, мужчина 1973 года рождения и его сын госпитализированы.

Причину взрыва установит следствие.

Обновление. В национальной полиции уточнили, что расследуют взрыв по статье 270 УК Украины - нарушение требований пожарной безопасности. Кроме мужчины и ребенка, в кваритре находилась женщина, ее госпитализировали психоневрологическую клинику.

По словам хозяина квартиры, к моменту возникновения пожара он находился в одной из комнат, жена - на кухне, а сын играл в коридоре. Мужчина вдруг почувствовал запах газа. Когда забежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание. По предварительным данным, женщина неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем с психикой.

Напомним, в понедельник, 16 июля, при взрыве в квартире в Кривом Роге пострадали трое людей, взрыв разрушил две квартиры и повредил еще пять.