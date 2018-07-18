Жестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовали

В Турции поймали и поместили под стражу роSSийского туриста, который на территории отеля избил украинца, после чего тот впал в кому и умер.

В отделении россиянин Андрей Похвальный уплатил залог в более чем тысячу долларов и без права выезжать из Турции еще несколько дней гулял на свободе, говорится в сюжете ТСН.

Потом его арестовали, сейчас он находится в турецкой тюрьме и ждет суда. Не на камеру прокуроры рассказали, что нападающему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Как сообщал УНИАН, 14 июля в больнице Турции умер украинский турист Андрей Сова, которого на отдыхе жестоко избил турист из РоSSийской Федерации. Мужчина с женой прилетел отдыхать в турецкую гостиницу. 7 июля он смотрел трансляцию футбольного матча в кафе отеля. Перед матчем украинец поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. РоSSийский болельщик ударил украинца, тот упал и сильно ударился головой.


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