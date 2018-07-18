Жестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовали

В Турции поймали и поместили под стражу роSSийского туриста, который на территории отеля избил украинца, после чего тот впал в кому и умер.

В отделении россиянин Андрей Похвальный уплатил залог в более чем тысячу долларов и без права выезжать из Турции еще несколько дней гулял на свободе, говорится в сюжете ТСН.