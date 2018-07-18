Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек

В больницы Лимана, Славянска и Краматорска попали 68 детей и 16 взрослых.

Количество пострадавших от отравления в детском летнем лагере "Ястребок" в Донецкой области достигло 84 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на утро в больницах Лимана, Славянска и Краматорска госпитализированы 68 детей и 16 взрослых, предварительный диагноз - острая кишечная инфекция.

По данным управления здравоохранения Донецкой области, состояние пятерых детей "близкое к тяжелому" (трое в Краматорске и двое в Славянске), остальные - в стабильном состоянии от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Дети почувствовали ухудшение здоровья после ужина в понедельник, 16 июля. Сначала в больницу попали 33 ребенка, в течение суток количество больных удвоилось.

Донецкая военно-гражданская администрация прекратила работу лагеря до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в начале июля от пищевого отравления пострадали 12 детей в летнем лагере "Славутич" Киевской области. Проверка показала, что дети отравились просроченным йогуртом, который им дали тренеры. Так как другие дети не пострадали, а проверка не выявила других источников инфекции, работа лагеря не прекращалась.

Летний лагерь "Яструбок" работает в сезоне 2018 года на территории оздоровительного лагеря "Орленок" в с. Сосновое на территории национального парка "Святые горы".