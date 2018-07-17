В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма

С начала года зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек.

На прошлой неделе в Украине зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В Запорожской области мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения.

Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.

Сообщается, что по состоянию на 16 июля, в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерли.

Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах. Ботулизм не передается от человека человеку.

Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация, но он может быть вызван кишечной инфекцией у детей грудного возраста, раневыми инфекциями и в результате вдыхания.