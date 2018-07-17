В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма

С начала года зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек.

В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма
Фото: segodnya.ua

На прошлой неделе в Украине зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В Запорожской области мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения.

Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.

Сообщается, что по состоянию на 16 июля, в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерли.

Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах. Ботулизм не передается от человека человеку.

Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация, но он может быть вызван кишечной инфекцией у детей грудного возраста, раневыми инфекциями и в результате вдыхания.

В начале июля Программа развития ООН поставила в Украину сыворотку от ботулизма в качестве гуманитарной помощи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
Полиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемоданеПолиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемодане
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории ГидрометцентраВзрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧСВ Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧС
Украинец погиб на строительстве торгового центра в польских ШамотулахУкраинец погиб на строительстве торгового центра в польских Шамотулах
Каждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опросКаждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опрос
Кристина Соловий отменила концерт в Украине из-за политикиКристина Соловий отменила концерт в Украине из-за политики
Мы в Украине, научились говорить то, что думаем, - Тина КарольМы в Украине, научились говорить то, что думаем, - Тина Кароль
Заболеваемость корью в Украине уменьшилась, - МинздравЗаболеваемость корью в Украине уменьшилась, - Минздрав
В Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек, - ГосЧСВ Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек, - ГосЧС
Вступительная кампания в Украине начнется с 2 июляВступительная кампания в Украине начнется с 2 июля
Рекламный ролик, снятый в Украине, получил три престижные премии в КаннахРекламный ролик, снятый в Украине, получил три престижные премии в Каннах
Украинец пытался провезти в Словакию 2,5 кг марихуаны под одеждойУкраинец пытался провезти в Словакию 2,5 кг марихуаны под одеждой
Последние новости
Подгружаем последние новости