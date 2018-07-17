Стали известны неожиданные подробности побега трех заключенных

Трое заключенных государственного учреждения «Южная исправительная колония №51» бежали за ее пределы в ночь на 17 июля, пробив отверстие в стене овощехранилища.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник колонии Тагир Ахмедов, сообщает «Укринформ«.

«Трое осужденных разбили стену помещения, где хранились овощи, отодвинули защитное ограждение, после чего спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу. Каким образом заключенные из разных блоков попали в овощехранилище, сейчас выясняем», – сказал он.

«Пока что ни одного из беглецов задержать не удалось, но их разыскивают 15 специальных подразделений полиции и Нацгвардии», – отметил Ахмедов.

По его словам, сведения о побеге внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ахмедов уточнил, что двое беглецов из исправительной колонии отбывали сроки наказания за кражи, а третий – за изнасилование ребенка, сроки их заключений заканчивались в 2020- 2027 годах.

Ранее во вторник начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин обнародовал объявление о поисках 21-летнего Ивана Запорожана, 23-летнего Владислава Кусписа и 26-летнего Вячеслава Загорняка, которые 17 июля около 4:00 ночи бежали из колонии.


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