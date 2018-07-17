В Ровно застрелили бизнесмена (обновлено)

Погибший ранее был судим и занимался добычей янтаря.

В городе Ровно на автомобильной стоянке возле рынка застрелили 42-летнего мужчину.

Об убийстве сообщила пресс-служба местной полиции. Ровенские издания уточняют, что это бизнесмен.

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли между автомобилями.

Фото: rivne.media
Фото: стоп-кадр видео
Фото: стоп-кадр видео

Обновление. Заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Ровенской области, начальник уголовной полиции Сергей Волков заявил, что на парковке у ТЦ "Партизан" в Ровно был убит частный предприниматель, который ранее занимался добычей янтаря, сообщает местный ресурс ЧаРівне.

"Согласно имеющейся у нас информации погибший ранее был судим, также был замечен в предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности по добыче янтаря", - сказал Волков.

По словам начальника уголовной полиции, убийство было спланированным. Об этом свидетельствует выбор места убийства - жертва была застрелена на подходе к своей машине.

"Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлены и осмотром зафиксированы три гильзы калибра 9 мм. Прозвучали три выстрела. На трупе видно одно проникающее ранение. Выстрелы происходили из пистолета", - рассказал Волков.

Сейчас полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.

Напомним, в начале июля в Киеве ради золотой цепочки застрелили подполковника полиции.


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