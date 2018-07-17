Сильный ливень в Киеве затопил улицу на Левом берегу

Пострадали проспект Бажана и ул. Ревуцкого.

Во вторник, 17 июля, в результате сильного ливня в столице затопило улицу Ревуцкого и проспект Бажана, сообщает " Киев Оперативный".

Фото: unn.com.ua

Вода залила проезжую часть, автомобили, которые и так стояли в пробке перед Южным мостом, попали еще и в водную ловушку.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода с грозами сохранится в Киеве в ближайшие несколько дней.

Напомним, в апреле этого года из-за паводков спасатели эвакуировали жителей Ахтырки в Сумской области.