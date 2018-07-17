Одесский суд не смог арестовать коммунальную собственность, чтобы выплать компенсацию пострадавшим в "Виктории"

На сегодняшнем заседании адвокат защиты добивался отвода прокурора, чем затянул заседание на три часа.

Одесский суд не смог арестовать коммунальную собственность, чтобы выплать компенсацию пострадавшим в "Виктории"
Вигорілий корпус дитячого табору Вікторія в Одесі
Фото: МВД Украины

Киевский районный суд Одессы сегодня продолжил рассматривать дело о служебной халатности директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Как сообщает "Думская", защита Саркисяна ходатайствовал об отводе прокурора, но получила отказ.В планах судебного процесса было ознакомление с вещественными доказательствами по делу и арест коммунальной собственности города для обеспечения гражданского иска потерпевших. Однако перед началом заседания адвокат обвиняемого Игорь Карпов подал ходатайство об изменении порядка заседания. В частности, он настаивал на проведении допроса руководителя танцевального коллектива "Адель" Татьяны Егоровой и детей, проходящих свидетелями по делу, — Максима Тихончука и Кати Ной, а также вожатых Алены Адамской и Сергея Бекетова. По его словам, на детей может оказываться определенное давление, в результате которого они меняют показания в пользу Татьяны Егоровой.

Судья Виктор Чаплицкий не удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, ссылаясь на то, что в суд уже явились пострадавшие дети, и поздно менять ход судебного процесса. В ответ Игорь Карпов обвинил судью Виктора Чаплицкого в предвзятости, и заявил ходатайство об его отводе.

Спустя три часа судья Войтов, рассмотрев ходатайство, посчитал его необоснованным и отказал в удовлетворении. До вопроса о компенсациях пострадавших суд не дошел.

Напомним, 15 сентября 2017 года в результате пожара в лагере "Виктория" погибли три девочки из танцевального коллектива "Адель". Пострадавшими по делу суд признал 78 человек, их иск о компенсации морального ущерба составляет почти 4 млн гривен, суд признал Саркисяна и одесскую мэрию ответчиками по этому иску.

Ранее Саркисян вернул городу 120 тыс. гривен, похищенных во время работы на должности директора лагеря.


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