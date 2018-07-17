Полиция задержала мужчину, "минировавшего" станцию киевского метро

60-летний мужчина уже имеет судимость за ложное сообщение о минировании.

Полиция задержала мужчину, "минировавшего" станцию киевского метро
Фото: Макс Требухов

Киевская полиция задержала мужчину, который вчера сообщил о взрывчатке на станции метро "Левобережная". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанный мужчина - 1958 г.р., зарегистрированный во Львове. В последнее время он живет в Киеве. Мужчина признался, что совершил звонок в полицию "из хулиганских побуждений".

Полиция установила, что этого человека ранее уже судили за "минирование" других объектов.

Правонарушитель задержан, решается вопрос о взятии его под стражу. За свою шутку он может получить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, вчера утром КП "Киевский метрополитен" закрывал станцию "Левобережная" для проверки на наличие взрывоопасных предметов. Незадолго до этого неизвестный сообщал также о минировании станции "Гидропарк".


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