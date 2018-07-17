Зоозащитники подрались с директором коммунального приюта в Николаеве

Александра Голобродского обвиняют в убийстве 135 подопечных животных.

Зоозащитники подрались с директором коммунального приюта в Николаеве
Фото: novosti-n.org

В Николаевском городском совете 17 июля во время перерыва в сессии возникла потасовка между зоозащитниками и "сторонниками радикальных мер" в отношении бездомных животных. Об этом сообщают "Новости Николаева".

Зоозащитники обвиняют директора коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александра Голобродского в убийстве 135 животных в приюте. Сегодня активисты пришли с пикетом к зданию мэрии, сюда же пришли и сторонники жестоких мер в отношении бродячих собак. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org

Стороны удалось разнять сотрудникам полиции, под прикрытием правоохранителей Голобродский пытался покинуть здание, но зоозащитники погнались за ним. В драке поучаствовал депутат горсовета Владислав Ентин, который ударил директора КП. Пока депутата успокаивала полиция, Голобродского доставили в участок для дачи показаний. Идет ли речь об убийстве животных или о драке, на данный момент неизвестно.

Напомним, 16 июля зоозащитники обнаружили исчезновение большого количество животных из коммунального приюта. Позже директор КП якобы подтвердил уничтожение 135 собак (взрослых и щенков), и даже доложил об этом заместителю мэра Николаева Юрию Степанцу.


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