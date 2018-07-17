Генпрокуратура сообщила о подозрении в деле об убийстве журналиста Сергиенко

На розыск и задержание подозреваемых ушло больше трех лет.

Генпрокуратура сообщила о подозрении в деле об убийстве журналиста Сергиенко
Василий Сергиенко
Фото: gazeta.ua

Генпрокуратура сообщила о подозрении в истязании и убийстве журналиста Василия Сергиенко. Задержанного гражданина З. подозревают в организации похищения и убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Управления специальных расследований на своей странице в Фейсбуке.

По данным прокуратуры, З. является соучастником и других преступлений, совершенных преступной организацией: убийство похищенного человека из корыстных побуждений и незаконное проникновении в частные владения.

Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство прокуратуры о взятии задержанного под арест.

Вероятно, речь идет о Валентине Завражине. В начале года его отпустили под залог, так как он проходил лишь по эпизоду с похищением журналиста. В деле об убийстве проходят также Андрей Иносов (задержан в США 6 марта этого года), Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Максим Русин, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

Напомним, убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 в г.. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу. 12 апреля 2017 полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.


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