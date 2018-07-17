Суд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмы

Извращенца задержал отец ребенка, на которого тот пытался напасть.

Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 45-летнего мужчину, который изнасиловал малолетнего ребенка к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что злоумышленник уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах), а в октябре 2017 года вышел на свободу.

В феврале февраля 2018 года в одном из сел района мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил на детской площадке девятилетнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот и стал тащить ребенка в сторону лесополосы.

Отец мальчика увидел это, задержал обидчика и вызвал полицейских. За четыре для до этого в соседнем селе рецидивист изнасиловал мальчика 2005 года рождения.

"Обвиняемый увидел ребенка вечером около железной дороги. Он схватил его и, угрожая физической расправой, потащил в посадку, расположенную неподалеку. Ребенок пытался вырваться и звал на помощь, но тот закрыл ему рот", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, в начале года замглавы Нацполиции выступил за создание в Украине открытого реестра педофилов.