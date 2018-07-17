Суд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмы

Извращенца задержал отец ребенка, на которого тот пытался напасть.

Суд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмы
Фото: trud-ost.ru

Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 45-летнего мужчину, который изнасиловал малолетнего ребенка к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что злоумышленник уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах), а в октябре 2017 года вышел на свободу.

В феврале февраля 2018 года в одном из сел района мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил на детской площадке девятилетнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот и стал тащить ребенка в сторону лесополосы.

Отец мальчика увидел это, задержал обидчика и вызвал полицейских. За четыре для до этого в соседнем селе рецидивист изнасиловал мальчика 2005 года рождения.

"Обвиняемый увидел ребенка вечером около железной дороги. Он схватил его и, угрожая физической расправой, потащил в посадку, расположенную неподалеку. Ребенок пытался вырваться и звал на помощь, но тот закрыл ему рот", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, в начале года замглавы Нацполиции выступил за создание в Украине открытого реестра педофилов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
Полиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемоданеПолиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемодане
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории ГидрометцентраВзрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
Блок рекламы


Похожие новости
Охранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающихОхранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающих
В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"
Полиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской областиПолиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской области
Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой областиДва человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области
В Хмельницкой области зафиксировано три случая отравления грибамиВ Хмельницкой области зафиксировано три случая отравления грибами
В Хмельницкой области соцработница спаивала пенсионерку, чтобы завладеть земельным паемВ Хмельницкой области соцработница спаивала пенсионерку, чтобы завладеть земельным паем
В Киевской области психически больной мужчина изнасиловал, ограбил и сжег 83-летнюю женщинуВ Киевской области психически больной мужчина изнасиловал, ограбил и сжег 83-летнюю женщину
Умань и 12 сел в Черкасской области остались без газаУмань и 12 сел в Черкасской области остались без газа
В Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейскихВ Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских
Въезд в "Тоннель любви" в Ровенской области станет платнымВъезд в "Тоннель любви" в Ровенской области станет платным
Последние новости
Подгружаем последние новости