Суд в Харьковской области приговорил педофила-рецидивиста к 12 годам тюрьмы
Извращенца задержал отец ребенка, на которого тот пытался напасть.
Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 45-летнего мужчину, который изнасиловал малолетнего ребенка к 12 годам лишения свободы.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.
Отмечается, что злоумышленник уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах), а в октябре 2017 года вышел на свободу.
В феврале февраля 2018 года в одном из сел района мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил на детской площадке девятилетнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот и стал тащить ребенка в сторону лесополосы.
Отец мальчика увидел это, задержал обидчика и вызвал полицейских. За четыре для до этого в соседнем селе рецидивист изнасиловал мальчика 2005 года рождения.
"Обвиняемый увидел ребенка вечером около железной дороги. Он схватил его и, угрожая физической расправой, потащил в посадку, расположенную неподалеку. Ребенок пытался вырваться и звал на помощь, но тот закрыл ему рот", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что приговор пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Напомним, в начале года замглавы Нацполиции выступил за создание в Украине открытого реестра педофилов.
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Общество
17.07.2018 15:26