В Киеве открыли после реконструкции лестницу на Пейзажной аллее

Последний раз ее капитально ремонтировали около 50 лет назад.

Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер

Во вторник, 17 июля, в Киеве открыли после реконструкции лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи в урочище Гончары-Кожемяки на Подоле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева Виталия Кличко."Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, который когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком", - заявил Кличко на открытии реконструированного объекта.

Последний раз капитальный ремонт лестницы и прилегающей территории проводился около 50 лет назад.

В 2016 году, когда были принято решение о реконструкции, деревянная лестница находилась в полуразрушенном аварийном состоянии. Ее демонтировали и построили новую, бетонную. Ступеньки при этом остались деревянными, их сделали из износостойкой и влагозащищенной термодревесины.

Длина лестницы - более 200 метров, она состоит из 247 ступенек.

В рамках реконструкции рабочие благоустроили прилегающую территорию, укрепили склоны, установили камеры видеонаблюдения, обустроили WiFi-зону, смотровые площадки, LED-освещение, установили новые скамейки и урны, тревожную кнопку и построили общественный туалет.

Лестница является началом туристического маршрута в историческом центре города. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и аллеи художников. Планируется, что в будущем, после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, его продлят до арки Дружбы народов.


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