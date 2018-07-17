В Киеве открыли после реконструкции лестницу на Пейзажной аллее
Последний раз ее капитально ремонтировали около 50 лет назад.
Во вторник, 17 июля, в Киеве открыли после реконструкции лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи в урочище Гончары-Кожемяки на Подоле.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева Виталия Кличко."Спуском, где сейчас обновили лестницу, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные ступеньки, который когда-то нашли в этом месте, датируются Х веком", - заявил Кличко на открытии реконструированного объекта.
Последний раз капитальный ремонт лестницы и прилегающей территории проводился около 50 лет назад.
В 2016 году, когда были принято решение о реконструкции, деревянная лестница находилась в полуразрушенном аварийном состоянии. Ее демонтировали и построили новую, бетонную. Ступеньки при этом остались деревянными, их сделали из износостойкой и влагозащищенной термодревесины.
Длина лестницы - более 200 метров, она состоит из 247 ступенек.
В рамках реконструкции рабочие благоустроили прилегающую территорию, укрепили склоны, установили камеры видеонаблюдения, обустроили WiFi-зону, смотровые площадки, LED-освещение, установили новые скамейки и урны, тревожную кнопку и построили общественный туалет.
Лестница является началом туристического маршрута в историческом центре города. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и аллеи художников. Планируется, что в будущем, после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, его продлят до арки Дружбы народов.
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