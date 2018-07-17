На фонарном столбе в центре Киева обнаружили двухметрового питона

Об инциденте сообщили в полицию.

В Киеве на улице Жилянской прохожие обнаружили на фонарной опоре питона.

Об этом сообщает Команда спасения животных в Фейсбуке.

Отмечается, что змею заметил случайный прохожий.

"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря при помощи телескопической палки. Об инциденте сообщили в полицию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Питона передали частному специалисту на временное содержание.

"Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", - заявили спасатели.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Напомним, в Полтаве патрульные полицейские поймали питона, который "убежал" из частного дома.