На фонарном столбе в центре Киева обнаружили двухметрового питона
Об инциденте сообщили в полицию.
В Киеве на улице Жилянской прохожие обнаружили на фонарной опоре питона.
Об этом сообщает Команда спасения животных в Фейсбуке.
Отмечается, что змею заметил случайный прохожий.
"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря при помощи телескопической палки. Об инциденте сообщили в полицию", - говорится в сообщении.
Питона передали частному специалисту на временное содержание.
"Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", - заявили спасатели.
Напомним, в Полтаве патрульные полицейские поймали питона, который "убежал" из частного дома.
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