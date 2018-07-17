Из одесской колонии сбежали трое заключенных

По тревоге подняты полиция и Нацгвардия.

Во вторник утром из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на правоохранителей.

Побег был совершен в 4 часа утра. На свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспис 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.

Первые два были осуждены за кражи, третий по 153-й (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Одесская полиция и Нацгвардия подняты по тревоге. Преступников разыскивают.

Фото: dumskaya.net