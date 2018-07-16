В Краматорске 12-летний мальчик нашел снаряд на детской площадке

Ребенок сразу вызвал полицию.

В Краматорске Донецкой области 12-летний мальчик нашел на детской площадке боевой снаряд и сразу вызвал полицию, информирует пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что мальчик гулял во дворе вместе с друзьями и увидел, как неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел.

"Когда ребенок подошел ближе, то увидела на земле снаряд. К счастью, он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал на помощь полицию", - говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, ребенок нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

"Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы Краматорского отдела полиции и ГосЧС", - говорится в сообщении.

Ранее в июле в Волновахском районе Донецкой области 14-летний подросток пострадал в результате взрыва.