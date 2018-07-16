В Николаеве произошли столкновения из-за вероятного убийства 135 собак

Каким образом были умерщвлены собаки, неизвестно.

В Николаеве произошли столкновения из-за вероятного убийства 135 собак
Фото: novosti-n.org

В понедельник, 16 июля, в Николаеве произошли столкновения между зоозащитниками и сотрудниками КП "Центр защиты животных", сообщает местное издание Новости N.

Зоозащитники утверждают, что располагают информацией об уничтожении в ночь на 16 июля 135 собак - 100 взрослых особей и 35 щенков.

Вместе с активистами к Центру прибыли и депутаты горсовета, однако на территорию их не пустили. Произошла небольшая потасовка, в результате которой некоторые активисты получили легкие телесные повреждения, а одного из работников Центра облили зеленкой.

Позже директор КП Голобородский, по словам активистки, подтвердил уничтожение 135 животных. Боле того, в присутствии активистов он доложил об этом заместителю мэра Николаева Юрию Степанцу.

По словам зоозащитников, трупов животных на территории центра уже нет. Большинство вольеров, которые просматриваются на территории центра, пусты, собаки видны лишь в нескольких клетках. Каким образом были умерщвлены собаки, никто не признается.

Ранее сообщалось, что харьковская полиция ищет неизвестных, убивших 9 котов в мини-приюте. Как отмечается, неизвестные ночью проникли в жилой дом, где содержались коты, и с особой жестокостью убили всех животных. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 июля.

Напомним, ранее в Киеве зоозащитники добились задержания живодера Алексея Святогора, однако судья отпустил мужчину под домашний арест. Несмотря на множество фото и видео, где Святогор издевается над животными и признается в их убийстве, его будут судить не за жестокое обращение с животными, а за распространение материалов об этом.


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