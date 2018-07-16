Признаки дифтерии обнаружили у четырех родственников ребенка, попавшего в реанимацию в Нежине

Четвертый случай дифтерии подтвержден лабораторно.

Признаки дифтерии обнаружили у четырех родственников ребенка, попавшего в реанимацию в Нежине
Фото: podrobnosti.mk.ua

У четырех родственников мальчика из Черниговской области, который ранее заболел дифтерией, обнаружили клинические признаки инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

11-летнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу 13 июля. Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик остается в реанимации. Лабораторные анализы подтвердили диагноз "дифтерия". Это уже четвертый случай дифтерии в Украине.

Врачи 14 июля осмотрели 18 человек, с которыми контактировал мальчик. У четырех членов семьи (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии. Двух детей и мать госпитализировали в больницу, их состояние стабильное. Отмечается, что врачи проведут исследование для проверки диагноза.

Минздрав отмечает, что единственный способ защититься от дифтерии - вакцинация для детей и ревакцинация каждые десять лет для взрослых. Вакцина в Украине бесплатная и есть в наличии по всех областях. Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.


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