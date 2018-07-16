В зоопарке Нового Орлеана ягуар сбежал из клетки и задрал шесть животных

Cбежавший из вольера в зоопарке в американском Новом Орлеане ягуар убил шесть животных и еще трех ранил. Люди не пострадали.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени. Трехлетний самец по кличке Валерио нашел брешь в крыше вольера и через нее выбрался наружу.

Примерно через час хищника удалось усыпить и вернуть в клетку, но за это время он успел задрать четыре альпака, страуса эму и лису. Еще один альпака и две лисы ранены.

«Сотрудники отреагировали немедленно. Ветеринары приготовили транквилизаторы и выстрелили в ягуара капсулой с успокоительным. Он заснул через несколько минут», — говорится в заявлении зоопарка.

«Безопасность наших гостей, сотрудников, волонтеров и животных — наш приоритет номер один. Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и стараемся выяснить, как это произошло, чтобы подобное не повторилось», — обещает администрация.

В заявлении также сказано, что работники, ухаживающие за животными, «опустошены из-за постигшей их потери». Несмотря на случившееся, как говорит вице-президент парка Одубон Джоэл Гамильтон, усыплять зверя не будут, потому что «он сделал то, что обычно делают ягуары».

«Наши служащие радеют о животных, а не просто ухаживают за ними. У нас есть психотерапевты, они работают с сотрудниками, стараются помочь им справиться с этим горем», — приводит его слова телеканал Sky News.

Из-за происшествия зоопарк в субботу не работал, но в воскресенье вновь открылся для посетителей.