Охранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающих

В эпицентре взрыва оказались шесть человек, но большинство из них не пострадали.

В поселке Щурово Донецкой области 62-летний охранник пансионата после конфликта с отдыхающими бросил в сторону оппонента гранату, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщается на сайте полиции Славянска.

Накануне, 15 июля, в Лиманское отделения полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха произошел взрыв и есть пострадавшие - двое жителей Краматорска 1979 и 1982 годов рождения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - говорится в сообщении.

В эпицентре взрыва оказались шесть человек, но большинство из них не пострадали - ранения получили мужчина и женщина, которая на находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Охранник задержан. В ходе обысков у него изъяты аналогичные взрывные предметы и запалы. Их происхождение устанавливается. Факт изъятия квалифицированы по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса.

Фото: slavyansk-police.dn.ua

Напомним, ранее в селе Флорино Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских.