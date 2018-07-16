В Ивано-Франковской области женщина в качестве наказания садила детей "на цепь"

Полиция передала детей их бабушке.

В Ивано-Франковской области местная 67-летняя жительница одного из сел района сообщила об исчезновении из дома ее двух внуков - 12-летней девочки и 11-летнего мальчика.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Правоохранители начали искать пропавших детей, и вскоре обнаружили их в заброшенном помещении в Черновцах.

Как выяснилось, 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и наказывала их, приковывая металлической цепью к батарее в спальне и крану в ванной комнате.

Во время последнего такого конфликта женщина привязала детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять цепь и помог сестре освободиться. Затем дети собрали вещи и сбежали из дома.

Фото: if.npu.gov.ua

"После ночи в заброшенном помещении их нашли полицейские. Сейчас правоохранители выясняют причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям", - отмечается в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). За такие действия матери грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Детей передали их бабушке.

Напомним, ранее в Сумской области при странных обстоятельствах погибла 4-летняя девочка. Как выяснилось, незадолго до смерти ребенка избил отец.